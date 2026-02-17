Tercer pago del PASE-U: calendario oficial para la provincia de Panamá

Pagos del PASE-U por el IFARHU.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que desde este miércoles 18 hasta el domingo 22 de febrero retomará el tercer pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá y Darién.

De acuerdo con el calendario oficial, las provincias que permanecen pendientes son Bocas del Toro, Chiriquí y algunos distritos de Panamá.

Para consultar el calendario completo, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del IFARHU: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/2022725035283390578&partner=&hide_thread=false Todo está listo para dar inicio a la cuarta semana del tercer pago del programa Pase U 2025, que en esta ocasión beneficiará a los estudiantes de la provincia de Darién y corregimiento de Torti.https://t.co/zoXtHUS2to pic.twitter.com/21IWcK9Vwt — IFARHU (@IFARHU) February 14, 2026

Pago del PASE-U: Documentos que se deben entregar

Para todos en general, al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

Copia del boletín de calificaciones con las notas hasta el tercer trimestre de 2025.

Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado, para la validación de la información al momento de la entrega del cheque.

Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad. Ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado para facilitar la validación correspondiente.

Cumplir con el promedio mínimo exigido:

Promedio final mínimo de 3.0 en primaria.

Promedio final mínimo de 3.0 en premedia y media, como calificación final por asignatura.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar el pago.

Las copias deben ser claras y legibles.

Requisitos para futuros pagos

De acuerdo con el artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, si el acudiente registrado no puede asistir al cobro, deberá presentar: