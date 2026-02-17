Panamá Nacionales -  17 de febrero de 2026 - 12:40

Tercer pago del PASE-U: calendario oficial para la provincia de Panamá

De acuerdo con el calendario del IFARHU, aún quedan provincias pendientes por recibir el tercer pago del PASE-U.

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que desde este miércoles 18 hasta el domingo 22 de febrero retomará el tercer pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá y Darién.

Pagos del PASE-U para la provincia de Panamá

Del miércoles 18 al domingo 22 de febrero

  • Chepo: comarca Guna de Madugandí, Tortí, El Llano y Tortí
  • Chimán: Brujas, Chimán, Gonzalo Vásquez, Unión Santeña y Pásiga.
  • Chepigana: Río Congo

De acuerdo con el calendario oficial, las provincias que permanecen pendientes son Bocas del Toro, Chiriquí y algunos distritos de Panamá.

Para consultar el calendario completo, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del IFARHU: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/

Pago del PASE-U: Documentos que se deben entregar

Para todos en general, al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

  • Copia del boletín de calificaciones con las notas hasta el tercer trimestre de 2025.
  • Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado, para la validación de la información al momento de la entrega del cheque.
  • Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad. Ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado para facilitar la validación correspondiente.
  • Cumplir con el promedio mínimo exigido:

Promedio final mínimo de 3.0 en primaria.

Promedio final mínimo de 3.0 en premedia y media, como calificación final por asignatura.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

  • Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar el pago.
  • Las copias deben ser claras y legibles.

Requisitos para futuros pagos

De acuerdo con el artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, si el acudiente registrado no puede asistir al cobro, deberá presentar:

  • Nota de autorización debidamente notariada, en la que designe a la persona encargada de retirar el pago.
  • Copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.
  • Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.

