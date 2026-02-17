Tercer pago del PASE-U: calendario oficial para la provincia de Panamá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que desde este miércoles 18 hasta el domingo 22 de febrero retomará el tercer pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá y Darién.
Para consultar el calendario completo, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del IFARHU: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/
Pago del PASE-U: Documentos que se deben entregar
Para todos en general, al momento de cobrar el beneficio deben presentar:
- Copia del boletín de calificaciones con las notas hasta el tercer trimestre de 2025.
- Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado, para la validación de la información al momento de la entrega del cheque.
- Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad. Ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado para facilitar la validación correspondiente.
- Cumplir con el promedio mínimo exigido:
Promedio final mínimo de 3.0 en primaria.
Promedio final mínimo de 3.0 en premedia y media, como calificación final por asignatura.
En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:
- Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar el pago.
- Las copias deben ser claras y legibles.
Requisitos para futuros pagos
De acuerdo con el artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, si el acudiente registrado no puede asistir al cobro, deberá presentar:
- Nota de autorización debidamente notariada, en la que designe a la persona encargada de retirar el pago.
- Copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.
- Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.