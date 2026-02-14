Panamá Nacionales -  14 de febrero de 2026 - 10:26

IFARHU publica pago del PASE-U en Panamá y Darién: conoce calendario, requisitos y horarios

El IFARHU iniciará el pago del PASE-U en Panamá. Conoce el calendario, horarios, requisitos y documentos necesarios para retirar el beneficio estudiantil.

Noemí Ruíz
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este lunes de 2026 iniciará el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintas regiones del país, incluyendo Panamá y Darién, como parte del calendario de desembolsos dirigido a estudiantes beneficiarios.

La entidad detalló que el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que recomienda a los acudientes asistir con anticipación y presentar la documentación requerida para agilizar el proceso de retiro del beneficio.

Calendario del tercer pago del PASE-U 2025 por región

El IFARHU indicó que los beneficiarios deben verificar las fechas y sedes asignadas según su región. Presiona el nombre de la región y te llevará a los días y centros de pago correspondientes.

Provincia de Panamá

Comarca Darién

Requisitos para cobrar el tercer pago del PASE-U 2025

