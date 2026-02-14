IFARHU publica pago del PASE-U en Panamá y Darién: conoce calendario, requisitos y horarios

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este lunes de 2026 iniciará el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en distintas regiones del país, incluyendo Panamá y Darién, como parte del calendario de desembolsos dirigido a estudiantes beneficiarios.

La entidad detalló que el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que recomienda a los acudientes asistir con anticipación y presentar la documentación requerida para agilizar el proceso de retiro del beneficio.

Calendario del tercer pago del PASE-U 2025 por región

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/2022640905380102488?s=20&partner=&hide_thread=false Culmina con éxito la tercera semana de pagos del PASE-U. pic.twitter.com/8hJOrEOXRU — IFARHU (@IFARHU) February 14, 2026

El IFARHU indicó que los beneficiarios deben verificar las fechas y sedes asignadas según su región. Presiona el nombre de la región y te llevará a los días y centros de pago correspondientes.

Provincia de Panamá

Comarca Darién

Requisitos para cobrar el tercer pago del PASE-U 2025