Empresas europeas siguen sin participar en licitaciones, confirma el presidente

Presidente de Panamá, José Raúl Mulino. @Presidencia

Por Ana Canto El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que se mantiene la restricción que impide a empresas europeas participar en licitaciones de proyectos en Panamá, luego de la actualización de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea.

"Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades", detalló el mandatario en X.

