Empresas europeas siguen sin participar en licitaciones, confirma el presidente

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que se mantiene la restricción que impide a empresas europeas participar en licitaciones de proyectos en Panamá, luego de la actualización de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea.
"Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades", detalló el mandatario en X.
Panamá continúa en la lista de países no cooperadores de la UE
El Gobierno Nacional reaccionó a la actualización del listado y señaló que Panamá permanece incluida entre las jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal.
Ante esta situación, aseguró que el país mantiene un diálogo permanente con actores nacionales y autoridades europeas. Asimismo, fortalece su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional.