Lotto y Pega 3 Entretenimiento -  28 de marzo de 2026 - 20:04

¿Ganaste? Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 28 de marzo de 2026

Aquí están los resultados del sorteo de La Lotto y Pega 3, los juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce cuándo será el próximo sorteo.

Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 28 de marzo de 2026.

Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 28 de marzo de 2026.

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al sábado 28 de marzo de 2026.

Los resultados del Pega 3 de 28 de marzo de 2026

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

  • 6
  • 5
  • 4

Resultados de la Lotto del 28 de marzo de 2026

Los números que salieron en la Lotto fueron:

  • 15
  • 38
  • 14
  • 03
  • 10
  • 25

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo martes 31 de marzo a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.

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