Panamá Salud y Bienestar -  30 de marzo de 2026 - 15:58

Salpingectomía en Panamá: qué es y cómo funciona la esterilización femenina

La salpingectomía es un procedimiento de esterilización femenina en Panamá que consiste en retirar las trompas de Falopio.

Salpingectomía en Panamá

Salpingectomía en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La salpingectomía es un procedimiento quirúrgico definitivo para la esterilización femenina, mediante el cual se extirpan parcial o totalmente las trompas de Falopio. Este método evita que el óvulo se encuentre con el espermatozoide, brindando planificación familiar permanente y segura.

Aspectos clave de la salpingectomía en Panamá

  • Procedimiento quirúrgico:
    • Se realiza tras un parto, cesárea o como cirugía ambulatoria.
    • Generalmente se emplea laparoscopia, técnica mínimamente invasiva, que reduce el riesgo de complicaciones y el tiempo de recuperación.
  • Tipos de salpingectomía:
    • Parcial: Se corta o bloquea una sección de la trompa.
    • Total: Extirpación completa de la trompa de Falopio.
    • Bilateral: Procedimiento en ambas trompas, garantizando la esterilización definitiva.
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  • Irreversibilidad:
    • Se considera un método permanente de planificación familiar.
    • Aunque existe la recanalización, su efectividad es baja. Para quienes desean concebir después, la Fertilización In Vitro (FIV) es la alternativa más confiable.
  • Efectos sobre la salud:
    • No altera el ciclo menstrual ni los niveles hormonales, ya que los ovarios permanecen intactos.
    • Es segura y aprobada por instituciones médicas en Panamá, como la Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales especializados.
  • Acceso en Panamá:
    • La CSS realiza jornadas de salpingectomía ambulatoria, previa evaluación ginecológica.
    • Clínicas privadas como Panama Fertility y APLAFA también ofrecen el procedimiento, garantizando acompañamiento médico profesional.

La salpingectomía es el método de esterilización femenina más efectivo y seguro disponible en Panamá. Permite a las mujeres tomar decisiones definitivas sobre su planificación familiar, con mínimo impacto en la salud hormonal y física.

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