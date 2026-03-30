Salpingectomía en Panamá: qué es y cómo funciona la esterilización femenina

La salpingectomía es un procedimiento quirúrgico definitivo para la esterilización femenina, mediante el cual se extirpan parcial o totalmente las trompas de Falopio. Este método evita que el óvulo se encuentre con el espermatozoide, brindando planificación familiar permanente y segura.
Aspectos clave de la salpingectomía en Panamá
- Procedimiento quirúrgico:
- Se realiza tras un parto, cesárea o como cirugía ambulatoria.
- Generalmente se emplea laparoscopia, técnica mínimamente invasiva, que reduce el riesgo de complicaciones y el tiempo de recuperación.
- Tipos de salpingectomía:
- Parcial: Se corta o bloquea una sección de la trompa.
- Total: Extirpación completa de la trompa de Falopio.
- Bilateral: Procedimiento en ambas trompas, garantizando la esterilización definitiva.
- Irreversibilidad:
- Se considera un método permanente de planificación familiar.
- Aunque existe la recanalización, su efectividad es baja. Para quienes desean concebir después, la Fertilización In Vitro (FIV) es la alternativa más confiable.
- Efectos sobre la salud:
- No altera el ciclo menstrual ni los niveles hormonales, ya que los ovarios permanecen intactos.
- Es segura y aprobada por instituciones médicas en Panamá, como la Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales especializados.
- Acceso en Panamá:
- La CSS realiza jornadas de salpingectomía ambulatoria, previa evaluación ginecológica.
- Clínicas privadas como Panama Fertility y APLAFA también ofrecen el procedimiento, garantizando acompañamiento médico profesional.
La salpingectomía es el método de esterilización femenina más efectivo y seguro disponible en Panamá. Permite a las mujeres tomar decisiones definitivas sobre su planificación familiar, con mínimo impacto en la salud hormonal y física.