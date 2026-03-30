Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 15:59

APLAFA inicia servicio de "salpin" para mujeres en Panamá: pagos por cuotas

APLAFA ofrece salpingectomía para mujeres en Panamá. Pago por cuotas, sin necesidad de hijos ni permiso de la pareja.

APLAFA ofrece servicio de planificación familiar para mujeres

APLAFA ofrece servicio de planificación familiar para mujeres

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Asociación Panameña para la Lucha Antiinfantil (APLAFA) anunció un nuevo servicio de salpingectomía dirigido a mujeres que buscan opciones seguras de planificación familiar. Este procedimiento estará disponible sin necesidad de tener hijos ni solicitar permiso de la pareja, adaptándose a las decisiones individuales de cada paciente.

Cómo funciona el proceso en APLAFA

  • Evaluación inicial: Agenda tu cita con ginecología, donde los especialistas determinarán si eres candidata para el procedimiento.
  • Coordinación de procedimiento: Una vez aprobada, se programa la fecha de salpingectomía en la Clínica de La Locería, bajo estrictos estándares de seguridad y tecnología de punta.
  • Costo del procedimiento: B/. 700.00
  • (No incluye consulta inicial, evaluación preoperatoria ni laboratorios).

APLAFÁ también ofrece facilidades de pago por cuotas, buscando que más mujeres puedan acceder al procedimiento sin dificultades financieras.

Embed - APLAFA en Instagram: "Presentamos nuestro nuevo servicio de Salpingectomía en APLAFA. Entendemos que dar el siguiente paso en tu planificación familiar es una decisión importante, por eso te acompañamos con profesionales expertos y tecnología de punta. ¿Cómo es el proceso? 1 Agenda tu evaluación inicial con ginecología. 2 Nuestros especialistas determinarán si eres candidata. 3 ¡Coordinamos tu fecha de procedimiento en nuestra Clínica de La Locería! Inversión del procedimiento: B/. 700.00 (No incluye consulta inicial, evaluación preoperatoria ni laboratorios). ¡Reserva tu cita hoy mismo al WhatsApp 6550-7656 o visítanos en cualquier sucursal! #APLAFA #SaludFemenina #PlanificaciónFamiliar #SaludPanama #Salpingectomia"
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Cómo reservar tu cita

  • Contacto vía WhatsApp: 6550-7656
  • O acudiendo directamente a cualquier sucursal de APLAFÁ

El centro enfatiza la atención profesional y acompañamiento personalizado, asegurando que cada paciente reciba orientación completa antes, durante y después del procedimiento.

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