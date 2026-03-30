APLAFA inicia servicio de "salpin" para mujeres en Panamá: pagos por cuotas

La Asociación Panameña para la Lucha Antiinfantil ( APLAFA ) anunció un nuevo servicio de salpingectomía dirigido a mujeres que buscan opciones seguras de planificación familiar. Este procedimiento estará disponible sin necesidad de tener hijos ni solicitar permiso de la pareja, adaptándose a las decisiones individuales de cada paciente.

Cómo funciona el proceso en APLAFA

Evaluación inicial: Agenda tu cita con ginecología, donde los especialistas determinarán si eres candidata para el procedimiento.

Coordinación de procedimiento: Una vez aprobada, se programa la fecha de salpingectomía en la Clínica de La Locería, bajo estrictos estándares de seguridad y tecnología de punta.

Costo del procedimiento: B/. 700.00

(No incluye consulta inicial, evaluación preoperatoria ni laboratorios).

APLAFÁ también ofrece facilidades de pago por cuotas, buscando que más mujeres puedan acceder al procedimiento sin dificultades financieras.

Embed - APLAFA en Instagram: "Presentamos nuestro nuevo servicio de Salpingectomía en APLAFA. Entendemos que dar el siguiente paso en tu planificación familiar es una decisión importante, por eso te acompañamos con profesionales expertos y tecnología de punta. ¿Cómo es el proceso? 1 Agenda tu evaluación inicial con ginecología. 2 Nuestros especialistas determinarán si eres candidata. 3 ¡Coordinamos tu fecha de procedimiento en nuestra Clínica de La Locería! Inversión del procedimiento: B/. 700.00 (No incluye consulta inicial, evaluación preoperatoria ni laboratorios). ¡Reserva tu cita hoy mismo al WhatsApp 6550-7656 o visítanos en cualquier sucursal! #APLAFA #SaludFemenina #PlanificaciónFamiliar #SaludPanama #Salpingectomia" View this post on Instagram

Cómo reservar tu cita

Contacto vía WhatsApp: 6550-7656

O acudiendo directamente a cualquier sucursal de APLAFÁ

El centro enfatiza la atención profesional y acompañamiento personalizado, asegurando que cada paciente reciba orientación completa antes, durante y después del procedimiento.