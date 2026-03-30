APLAFA inicia servicio de "salpin" para mujeres en Panamá: pagos por cuotas

La Asociación Panameña para la Lucha Antiinfantil (APLAFA) anunció un nuevo servicio de salpingectomía dirigido a mujeres que buscan opciones seguras de planificación familiar. Este procedimiento estará disponible sin necesidad de tener hijos ni solicitar permiso de la pareja, adaptándose a las decisiones individuales de cada paciente.
Cómo funciona el proceso en APLAFA
- Evaluación inicial: Agenda tu cita con ginecología, donde los especialistas determinarán si eres candidata para el procedimiento.
- Coordinación de procedimiento: Una vez aprobada, se programa la fecha de salpingectomía en la Clínica de La Locería, bajo estrictos estándares de seguridad y tecnología de punta.
- Costo del procedimiento: B/. 700.00
- (No incluye consulta inicial, evaluación preoperatoria ni laboratorios).
APLAFÁ también ofrece facilidades de pago por cuotas, buscando que más mujeres puedan acceder al procedimiento sin dificultades financieras.
Cómo reservar tu cita
- Contacto vía WhatsApp: 6550-7656
- O acudiendo directamente a cualquier sucursal de APLAFÁ
El centro enfatiza la atención profesional y acompañamiento personalizado, asegurando que cada paciente reciba orientación completa antes, durante y después del procedimiento.