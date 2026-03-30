Panamá Oeste Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 14:11

Alcaldía de Arraiján inicia demolición de locales y vecinos piden indemnización

La Alcaldía comenzó a demoler locales junto a la rotonda de Arraiján Cabecera. Vecinos y comerciantes solicitan indemnización por los negocios afectados.

Alcaldía de Arraiján inicia demolición de locales

Alcaldía de Arraiján inicia demolición de locales

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Arraiján inició la demolición de locales comerciales ubicados a un costado de la rotonda de Arraiján Cabecera, generando inquietud entre los propietarios y vecinos de la zona.

Ciudadanos consultados consideran que la medida es injusta y solicitan que se establezca un mecanismo de indemnización para compensar los daños a los negocios y la pérdida de ingresos.

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Comerciantes reaccionan ante demolición de locales en Arraiján

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Los comerciantes afirman no haber recibido notificación con suficiente antelación. Por su parte, algunos vecinos destacan que los locales representan un ingreso vital para sus familias, y esperan que la Alcaldía explique los criterios y procedimientos para una posible compensación.

Este caso está generando controversia en la comunidad y se espera que la Alcaldía ofrezca mayor información sobre posibles compensaciones y reubicación de los comerciantes.

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