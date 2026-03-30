Alcaldía de Arraiján inicia demolición de locales y vecinos piden indemnización

La Alcaldía de Arraiján inició la demolición de locales comerciales ubicados a un costado de la rotonda de Arraiján Cabecera , generando inquietud entre los propietarios y vecinos de la zona.

Ciudadanos consultados consideran que la medida es injusta y solicitan que se establezca un mecanismo de indemnización para compensar los daños a los negocios y la pérdida de ingresos.

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Comerciantes reaccionan ante demolición de locales en Arraiján

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038687605001187458?s=20&partner=&hide_thread=false La Alcaldía de Arraiján dio inicio a la demolición de los locales ubicados a un costado de la rotonda de Arraiján Cabecera.



Ciudadanos cuestionan la medida y consideran que se debe entregar una indemnización. pic.twitter.com/esc7NCzCVk — Telemetro Reporta (@TReporta) March 30, 2026

Los comerciantes afirman no haber recibido notificación con suficiente antelación. Por su parte, algunos vecinos destacan que los locales representan un ingreso vital para sus familias, y esperan que la Alcaldía explique los criterios y procedimientos para una posible compensación.

Este caso está generando controversia en la comunidad y se espera que la Alcaldía ofrezca mayor información sobre posibles compensaciones y reubicación de los comerciantes.