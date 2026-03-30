Alcaldía de Arraiján inicia demolición de locales y vecinos piden indemnización

La Alcaldía de Arraiján inició la demolición de locales comerciales ubicados a un costado de la rotonda de Arraiján Cabecera, generando inquietud entre los propietarios y vecinos de la zona.
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Comerciantes reaccionan ante demolición de locales en Arraiján
Los comerciantes afirman no haber recibido notificación con suficiente antelación. Por su parte, algunos vecinos destacan que los locales representan un ingreso vital para sus familias, y esperan que la Alcaldía explique los criterios y procedimientos para una posible compensación.
Este caso está generando controversia en la comunidad y se espera que la Alcaldía ofrezca mayor información sobre posibles compensaciones y reubicación de los comerciantes.