Semana Santa 2026: Minsa activa instalaciones de salud y vehículos de emergencia

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, durante la Semana Santa 2026, mantendrá habilitadas 137 instalaciones de salud en todo el país, incluyendo hospitales, policentros, Minsa-Capsi, centros de salud y puestos transitorios. De estas, 84 operarán las 24 horas del día, incluidos los 21 hospitales principales.

Otras 24 instalaciones tendrán horario extendido, mientras que el resto funcionará según su horario regular.

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Alerta Azul y recursos disponibles por el MINSA

La jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud del Minsa, María Joannou, explicó que la institución se mantiene en Alerta Azul, garantizando atención con:

121 vehículos de emergencia, incluyendo ambulancias y carros de soporte vital avanzado (36 unidades).

2,200 funcionarios participando, entre personal médico y administrativo.

Reducción del 10 % de operatividad en algunas instalaciones durante Viernes Santo y Domingo de Resurrección, aunque la mayoría permanecerá activa.

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Recomendaciones para los panameños

El Minsa instó a la población a seguir medidas de prevención durante sus desplazamientos al interior del país:

Mantenerse hidratados y protegerse del sol ante las altas temperaturas pronosticadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Evitar exposición directa al sol entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m., usando bloqueador solar.

Mantener medidas de autocuidado frente a virus respiratorios.

Aplicar repelente de mosquitos para prevenir dengue, considerando los casos reportados.

Claves de la cobertura sanitaria Semana Santa 2026

137 instalaciones de salud habilitadas, 84 de ellas 24 horas.

121 vehículos de emergencia listos para despliegue, 36 con soporte vital avanzado.

2,200 funcionarios del Minsa participando en la operatividad.

Reducción mínima de servicios el Viernes Santo y Domingo de Resurrección.

Medidas preventivas recomendadas: hidratación, protección solar, autocuidado respiratorio y prevención de dengue.

El Ministerio de Salud continuará vigilante para garantizar la salud y seguridad de la población durante este período de recogimiento espiritual.