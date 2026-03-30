Semana Santa 2026: Minsa activa instalaciones de salud y vehículos de emergencia

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, durante la Semana Santa 2026, mantendrá habilitadas 137 instalaciones de salud en todo el país, incluyendo hospitales, policentros, Minsa-Capsi, centros de salud y puestos transitorios. De estas, 84 operarán las 24 horas del día, incluidos los 21 hospitales principales.
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Alerta Azul y recursos disponibles por el MINSA
La jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud del Minsa, María Joannou, explicó que la institución se mantiene en Alerta Azul, garantizando atención con:
- 121 vehículos de emergencia, incluyendo ambulancias y carros de soporte vital avanzado (36 unidades).
- 2,200 funcionarios participando, entre personal médico y administrativo.
- Reducción del 10 % de operatividad en algunas instalaciones durante Viernes Santo y Domingo de Resurrección, aunque la mayoría permanecerá activa.
Recomendaciones para los panameños
El Minsa instó a la población a seguir medidas de prevención durante sus desplazamientos al interior del país:
- Mantenerse hidratados y protegerse del sol ante las altas temperaturas pronosticadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.
- Evitar exposición directa al sol entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m., usando bloqueador solar.
- Mantener medidas de autocuidado frente a virus respiratorios.
- Aplicar repelente de mosquitos para prevenir dengue, considerando los casos reportados.
Claves de la cobertura sanitaria Semana Santa 2026
- 137 instalaciones de salud habilitadas, 84 de ellas 24 horas.
- 121 vehículos de emergencia listos para despliegue, 36 con soporte vital avanzado.
- 2,200 funcionarios del Minsa participando en la operatividad.
- Reducción mínima de servicios el Viernes Santo y Domingo de Resurrección.
- Medidas preventivas recomendadas: hidratación, protección solar, autocuidado respiratorio y prevención de dengue.
El Ministerio de Salud continuará vigilante para garantizar la salud y seguridad de la población durante este período de recogimiento espiritual.