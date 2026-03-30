ATTT suspende obras y cierres de carriles en Panamá por Semana Santa 2026

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Policía Nacional, anunció la suspensión de todas las obras y actividades que requieran el cierre u ocupación de carriles en las principales vías del país. La medida regirá desde las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril de 2026.
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La @ATTTPanama informa que desde las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril, estarán suspendidas las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de los carriles de circulación de las principales vías de la República de… pic.twitter.com/En6aaEGf7f— Telemetro Reporta (@TReporta) March 30, 2026