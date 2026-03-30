Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 11:25

ATTT suspende obras y cierres de carriles en Panamá por Semana Santa 2026

La ATTT indicó que las zonas con la suspensión de obras comprenden la Carretera Panamericana, Panamá Este y la capital.

ATTT prohíbe la circulación de equipos de carga con dimensiones excedidas.

ATTT prohíbe la circulación de equipos de carga con dimensiones excedidas.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Policía Nacional, anunció la suspensión de todas las obras y actividades que requieran el cierre u ocupación de carriles en las principales vías del país. La medida regirá desde las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril de 2026.

Zonas de aplicación de la medida:

  • Carretera Panamericana: Desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas.
  • Sector Este: Desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.
  • Vías principales de la capital: Avenidas Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y Vía Israel.

El objetivo de esta restricción es garantizar un desplazamiento seguro y ordenado para los miles de ciudadanos que se movilizarán hacia distintos puntos del país durante la Semana Mayor, facilitando la fluidez del tráfico en las rutas de mayor afluencia.

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