ATTT suspende obras y cierres de carriles en Panamá por Semana Santa 2026

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Policía Nacional, anunció la suspensión de todas las obras y actividades que requieran el cierre u ocupación de carriles en las principales vías del país. La medida regirá desde las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril de 2026.