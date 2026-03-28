Lluvias provocan daños en la agencia de la Lotería de El Dorado.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó sobre afectaciones en su agencia de El Dorado, en la ciudad de Panamá, producto de las intensas lluvias registradas este sábado 28 de marzo.

El incidente se originó en un local ajeno a la institución, ubicado en el tercer piso del edificio, donde se reportaron daños entre la noche del viernes y la madrugada de hoy.

Autoridades de la entidad se encuentran en el sitio para cuantificar las pérdidas y coordinar las reparaciones necesarias. Equipos técnicos trabajan de manera intensiva con el objetivo de habilitar las instalaciones y reabrir las puertas este domingo 29 de marzo, asegurando la atención al público previo al sorteo dominical.

La LNB reitera su compromiso de atender la situación de manera oportuna para minimizar el impacto en los billeteros y compradores que asisten regularmente a esta sucursal.