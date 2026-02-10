Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 09:57

Alerta en Pacora: Bomberos controlan incendio de herbazal que amenazaba varias viviendas

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Tanara logró sofocar el incendio en Villas de Pácora River. El IMHPA mantiene aviso de vigilancia activo.

Incendio en el sector de Pacora controlado por los bomberos.

Incendio en el sector de Pacora controlado por los bomberos.

@BCBRP
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Un incendio de masa vegetal de gran magnitud puso en riesgo áreas residenciales en Pácora Centro durante la tarde de ayer. El equipo de la Dirección de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) de la Estación No. 5 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Tanara intervino rápidamente para evitar que las llamas alcanzaran las viviendas.

Operativo de emergencia en Villas de Pácora River por incendio

El reporte oficial indica que el incidente, clasificado como IMAVE (Incendio de Masa Vegetal), afectó aproximadamente una hectárea de terreno. La rápida acción de los bomberos fue crucial, ya que el fuego se propagaba con velocidad hacia el sector de Villas de Pácora River debido a la densa vegetación seca y las condiciones climáticas.

Afortunadamente, tras intensas labores, el incendio fue controlado exitosamente sin reportar heridos ni daños materiales estructurales en los hogares cercanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021231156964774319?s=20&partner=&hide_thread=false

Aviso de vigilancia vigente por incendios

Este incidente ocurre en medio de un Aviso de Vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que advierte sobre la generación y propagación de incendios. La alerta se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. del miércoles 11 de febrero de 2026.

Las autoridades instan a la población en el sector Pacífico a evitar cualquier tipo de quema, ya que las condiciones de viento y sequedad incrementan significativamente los puntos de calor y el riesgo de desastres ambientales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/2020892168307482909?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Bomberos controlan incendio de llantas en Pueblo Nuevo tras varias horas de trabajo

Incendio de neumáticos en Monte Oscuro genera densa nube de humo tóxico en la ciudad capital

Bomberos combaten incendio de llantas en un lote baldío en Pueblo Nuevo

Recomendadas

Más Noticias