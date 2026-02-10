Alerta en Pacora: Bomberos controlan incendio de herbazal que amenazaba varias viviendas

Incendio en el sector de Pacora controlado por los bomberos.

Un incendio de masa vegetal de gran magnitud puso en riesgo áreas residenciales en Pácora Centro durante la tarde de ayer. El equipo de la Dirección de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) de la Estación No. 5 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Tanara intervino rápidamente para evitar que las llamas alcanzaran las viviendas.

Operativo de emergencia en Villas de Pácora River por incendio

El reporte oficial indica que el incidente, clasificado como IMAVE (Incendio de Masa Vegetal), afectó aproximadamente una hectárea de terreno. La rápida acción de los bomberos fue crucial, ya que el fuego se propagaba con velocidad hacia el sector de Villas de Pácora River debido a la densa vegetación seca y las condiciones climáticas.

Afortunadamente, tras intensas labores, el incendio fue controlado exitosamente sin reportar heridos ni daños materiales estructurales en los hogares cercanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021231156964774319?s=20&partner=&hide_thread=false Bomberos atendieron ayer un incendio de masa vegetal en Villas de Pacora. El fuego fue controlado, pero afectó una hectárea de terreno aproximadamente. @BCBRP pic.twitter.com/PcVRaWAVIF — Telemetro Reporta (@TReporta) February 10, 2026

Aviso de vigilancia vigente por incendios

Este incidente ocurre en medio de un Aviso de Vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que advierte sobre la generación y propagación de incendios. La alerta se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. del miércoles 11 de febrero de 2026.

Las autoridades instan a la población en el sector Pacífico a evitar cualquier tipo de quema, ya que las condiciones de viento y sequedad incrementan significativamente los puntos de calor y el riesgo de desastres ambientales.