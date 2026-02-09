Panamá Nacionales -  9 de febrero de 2026 - 11:33

IMHPA emite aviso por puntos de calor: el sector Pacífico bajo amenaza de incendios

Tras el reporte del IMHPA sobre anomalías térmicas detectadas por la NASA, varias provincias enfrentan un riesgo elevado de incendios en diferentes áreas.

Christopher Perez
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha emitido un aviso de vigilancia preventivo ante la preocupante generación y propagación de incendios en diversos puntos del territorio nacional.

Esta medida, fundamentada en datos tecnológicos de alta precisión, surge tras la detección de anomalías térmicas que podrían comprometer vastas zonas de masa vegetal en los próximos días.

IMHPA: sectores bajo vigilancia y hallazgos satelitales

El sistema de monitoreo satelital de la NASA (NASA FIRMS) ha identificado puntos de calor activos que están directamente asociados a zonas de incendios en el sector Pacífico panameño. Las áreas que deben mantener la máxima alerta hasta el próximo 11 de febrero son las siguientes:

  • Chiriquí
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Veraguas
  • Los Santos
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá
  • Panamá Oeste
  • Panamá Este.
Incendio
Las áreas señaladas deben mantener la máxima alerta hasta el próximo 11 de febrero.

Factores climáticos que elevan el peligro

La advertencia del IMHPA se sustenta en una combinación crítica de factores atmosféricos que facilitan la propagación del fuego de manera descontrolada. Entre los elementos que mantienen el ambiente favorable para estos siniestros destacan la ausencia prolongada de lluvias, condiciones ventosas constantes y temperaturas elevadas.

Asimismo, la alta incidencia de radiación solar y los periodos con baja humedad en el aire han colocado a las provincias del Pacífico en un nivel de riesgo que oscila entre Moderado y Muy Alto. Se insta a la población a evitar cualquier tipo de quema, ya que las condiciones actuales permiten que una pequeña chispa se transforme en un incendio de grandes proporciones en pocos minutos.

