IMHPA señala que temporada seca será más larga e irregular por el Fenómeno de El Niño

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ), Luz Graciela Calzadilla, advirtió que el país enfrenta una temporada seca atípica producto del calentamiento global. Según la experta, las condiciones climáticas actuales sugieren la llegada del Fenómeno de El Niño para el trimestre de abril a junio, lo que extendería la sequía más de lo habitual.

IMHPA detalla sobre el impacto del calentamiento global

Calzadilla explicó que el aumento de las temperaturas globales ha alterado las variables meteorológicas, impidiendo que la tierra se refresque adecuadamente durante las noches. Esta situación ha provocado que Panamá entre tardíamente en la estación seca.

Además, el fuerte oleaje de vientos y lluvias ligeras registradas recientemente se debe a frentes fríos provenientes del hemisferio norte que han logrado alcanzar nuestras latitudes con inusual fuerza.

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz Graciela Calzadilla, explicó que se está registrando una temporada seca irregular, debido a un trastoque en las condiciones climáticas del planeta producto del calentamiento global.



Indicó que podría haber… pic.twitter.com/12J6P8Ca3V — Telemetro Reporta (@TReporta) February 6, 2026

Recomendaciones y prevención

Ante la persistencia de vientos fuertes, que podrían mantenerse hasta el 9 de febrero, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) instó a la población a tomar medidas preventivas. El director Omar Smith recomendó asegurar techos y estar alerta ante la posible caída de árboles y desprendimiento de objetos.

Con la proximidad de los carnavales, las autoridades enfatizan la importancia de portar una mochila de emergencia y monitorear los cuerpos de agua para evitar accidentes.