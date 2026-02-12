Panamá Nacionales -  12 de febrero de 2026 - 07:55

Caso Carrizo: Audiencia por presunto enriquecimiento injustificado inicia hoy

El Tribunal Superior de Apelaciones evaluará si modifica las medidas cautelares al expresidente José Gabriel Carrizo.

Caso José Gabriel Carrizo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Para las 8:30 a.m. de este jueves, está programado el inicio de una audiencia en el Tribunal Superior de Apelaciones, donde se analizará si se modifican las medidas cautelares impuestas al expresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien es investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La diligencia forma parte del proceso judicial que adelantan las autoridades tras la imputación realizada por el Ministerio Público.

Defensa rechaza riesgo de fuga

El abogado del exmandatario, Pedro Meilán, señaló que durante la audiencia anterior, celebrada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), la Fiscalía sustentó la solicitud de medidas cautelares en un supuesto riesgo de fuga y en la gravedad del delito investigado.

Sin embargo, el jurista aseguró que estos argumentos fueron rebatidos por la defensa.

“Recordemos que la primera audiencia fue la que tuvimos en el SPA, donde la Fiscalía invocó el hecho de fuga y la naturaleza del delito, lo cual estuvo desvirtuado. Me imagino que van a venir a invocar lo mismo y tratar de decir que tiene un peligro de fuga, cuestión ilógica, porque se presentó cuando conoció su orden de conducción, y no fue una aprehensión, sino una entrega total”, manifestó Meilán. “Recordemos que la primera audiencia fue la que tuvimos en el SPA, donde la Fiscalía invocó el hecho de fuga y la naturaleza del delito, lo cual estuvo desvirtuado. Me imagino que van a venir a invocar lo mismo y tratar de decir que tiene un peligro de fuga, cuestión ilógica, porque se presentó cuando conoció su orden de conducción, y no fue una aprehensión, sino una entrega total”, manifestó Meilán.

Tribunal deberá decidir continuidad o cambio de medidas

Durante esta audiencia, los magistrados deberán evaluar los argumentos presentados por las partes para determinar si las medidas cautelares actuales deben mantenerse, modificarse o revocarse, conforme a lo establecido en la normativa penal vigente.

"Cuando nosotros alegamos, presentamos la medida de verificación tres días a la semana y se le quitara el pasaporte, pero dijimos que en caso tal de que la juez apreciara que no era la medida que corresponde se le diera el depósito domiciliario, que fue lo que se le dio" "Cuando nosotros alegamos, presentamos la medida de verificación tres días a la semana y se le quitara el pasaporte, pero dijimos que en caso tal de que la juez apreciara que no era la medida que corresponde se le diera el depósito domiciliario, que fue lo que se le dio"

Este proceso forma parte de la etapa investigativa, en la cual el Ministerio Público busca recabar los elementos necesarios para sustentar la investigación contra el exvicepresidente de la República.

Caso genera atención pública y política

El proceso judicial contra Carrizo ha generado atención tanto en el ámbito político como ciudadano, debido a su trayectoria como figura pública y exvicepresidente del país.

Se espera que, tras la audiencia, se conozca la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones respecto a la situación legal del exmandatario.

