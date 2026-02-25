Venezuela denuncia apertura forzada de valija diplomática en el Aeropuerto de Tocumen

El Gobierno de Venezuela denunció este martes la presunta apertura forzada de una “valija diplomática venezolana” en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá, y solicitó a las autoridades panameñas “garantías plenas” para que un hecho similar no vuelva a ocurrir, además de exigir el cumplimiento de las normas que rigen la actividad diplomática y consular.
De acuerdo con el pronunciamiento, la inmunidad de las comunicaciones diplomáticas representa un principio esencial para la convivencia entre naciones. "Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño", añadió.