Venezuela denuncia apertura forzada de valija diplomática en el Aeropuerto de Tocumen

El Gobierno de Venezuela denuncia apertura forzada de valija diplomática en Panamá.

Por Ana Canto El Gobierno de Venezuela denunció este martes la presunta apertura forzada de una “valija diplomática venezolana” en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá, y solicitó a las autoridades panameñas “garantías plenas” para que un hecho similar no vuelva a ocurrir, además de exigir el cumplimiento de las normas que rigen la actividad diplomática y consular.

"Este acto constituye una violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo artículo 27 establece claramente la inviolabilidad de la valija diplomática, la cual no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia", expresó el gobierno venezolano.

