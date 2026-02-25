Venezuela Internacionales -  25 de febrero de 2026 - 11:07

Venezuela denuncia apertura forzada de valija diplomática en el Aeropuerto de Tocumen

El Gobierno de Venezuela denunció la presunta apertura forzada de una valija diplomática venezolana en el Aeropuerto de Tocumen.

Por Ana Canto

El Gobierno de Venezuela denunció este martes la presunta apertura forzada de una “valija diplomática venezolana” en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá, y solicitó a las autoridades panameñas “garantías plenas” para que un hecho similar no vuelva a ocurrir, además de exigir el cumplimiento de las normas que rigen la actividad diplomática y consular.

"Este acto constituye una violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo artículo 27 establece claramente la inviolabilidad de la valija diplomática, la cual no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia", expresó el gobierno venezolano.

De acuerdo con el pronunciamiento, la inmunidad de las comunicaciones diplomáticas representa un principio esencial para la convivencia entre naciones. "Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño", añadió.

