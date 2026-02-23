Novia de "El Mencho" fue clave para ubicar al líder del CJNG abatido en México

Una novia de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", el narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, que fue abatido por el Ejército mexicano, resultó clave para dar con su paradero en Tapalpa, un pintoresco poblado en el oeste de México.

Oseguera, de 59 años, el poderoso líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), resultó herido en un choque el domingo con militares que pretendían detenerlo. Murió durante su traslado vía aérea a un hospital.

El operativo se activó cuando la inteligencia militar mexicana, con ayuda del Comando Norte de Estados Unidos, supo que una mujer se reuniría el viernes 20 de febrero con el capo en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

El secretario de defensa mexicano, Ricardo Trevilla, narró el lunes en conferencia que un hombre de confianza de "una de las parejas sentimentales de 'El Mencho'" la llevó a una casa en esa localidad. La mujer se fue del lugar el sábado, pero Oseguera permaneció allí rodeado de un círculo de seguridad.

La Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional diseñó entonces el operativo con acciones por tierra y aire del domingo.

Los milites se acercaron a la zona, sin entrar a Jalisco "para conservar el secreto y con ello, obtener la sorpresa", explicó. Al corroborar su presencia, decidieron "efectuar la detención" de Oseguera por "por delincuencia organizada" y posesión de armas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026035129869566222&partner=&hide_thread=false Una novia de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", el narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, que fue abatido por el Ejército mexicano, resultó clave para dar con su paradero en Tapalpa, un pintoresco poblado en el oeste de México.



Oseguera, de 59 años, el poderoso… pic.twitter.com/ALXptldmPE — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

FUENTE: AFP