Lotería Nacional de Panamá: Así pagan los sorteos según las cifras de tu billete

Lotería Nacional de Panamá

Por Noemí Ruíz La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá mantiene su calendario regular de sorteos con dos emisiones semanales: el tradicional Miercolito y el sorteo dominical. La entidad también informó que sus agencias permanecen abiertas hasta las 4:30 p.m. para que las personas que resulten ganadoras puedan acudir a retirar sus premios.

Además, el último viernes de cada mes se realiza el esperado sorteo del Gordito del Zodíaco, una oportunidad especial para que los panameños prueben su suerte y opten por premios correspondientes al primer, segundo y tercer lugar.

