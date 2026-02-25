Panamá Entretenimiento -  25 de febrero de 2026 - 11:19

Lotería Nacional de Panamá: Así pagan los sorteos según las cifras de tu billete

Conozca los días de sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, cómo se pagan los premios por cifras y hasta qué hora puede retirar su dinero.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá mantiene su calendario regular de sorteos con dos emisiones semanales: el tradicional Miercolito y el sorteo dominical. La entidad también informó que sus agencias permanecen abiertas hasta las 4:30 p.m. para que las personas que resulten ganadoras puedan acudir a retirar sus premios.

Además, el último viernes de cada mes se realiza el esperado sorteo del Gordito del Zodíaco, una oportunidad especial para que los panameños prueben su suerte y opten por premios correspondientes al primer, segundo y tercer lugar.

Premios en los sorteos de la Lotería Nacional

La Lotería presenta como ejemplo el billete con el número 2023 para explicar cómo se distribuyen algunos premios:

I. Última cifra del número (2023)

  • Solo gana en el primer premio: B/. 1.00

II. Las 2 últimas cifras (2023)

  • Primer premio: B/. 3.00
  • Segundo premio: B/. 2.00
  • Tercer premio: B/. 1.00

III. Las 2 primeras cifras (2023)

  • Ganan en el primer premio: B/. 3.00

IV. Las 3 últimas cifras (2023)

  • Primer premio: B/. 50.00

  • Segundo premio: B/. 20.00

  • Tercer premio: B/. 10.00

V. Las 3 primeras cifras (2023)

  • Primer premio: B/. 50.00

  • Segundo premio: B/. 20.00

  • Tercer premio: B/. 10.00

¿Dónde ver el sorteo en vivo?

Los sorteos de la Lotería Nacional pueden seguirse a través de los canales oficiales de la entidad y también por televisión en Telemetro, a partir de las 3:00 p.m.

