Lotería Nacional de Panamá: Así pagan los sorteos según las cifras de tu billete

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá mantiene su calendario regular de sorteos con dos emisiones semanales: el tradicional Miercolito y el sorteo dominical. La entidad también informó que sus agencias permanecen abiertas hasta las 4:30 p.m. para que las personas que resulten ganadoras puedan acudir a retirar sus premios.
Contenido relacionado: Lotería Fiscal 2026: este jueves 26 de febrero será el primer sorteo del año
Premios en los sorteos de la Lotería Nacional
La Lotería presenta como ejemplo el billete con el número 2023 para explicar cómo se distribuyen algunos premios:
I. Última cifra del número (2023)
- Solo gana en el primer premio: B/. 1.00
II. Las 2 últimas cifras (2023)
- Primer premio: B/. 3.00
- Segundo premio: B/. 2.00
- Tercer premio: B/. 1.00
III. Las 2 primeras cifras (2023)
- Ganan en el primer premio: B/. 3.00
IV. Las 3 últimas cifras (2023)
-
Primer premio: B/. 50.00
-
Segundo premio: B/. 20.00
-
Tercer premio: B/. 10.00
V. Las 3 primeras cifras (2023)
-
Primer premio: B/. 50.00
-
Segundo premio: B/. 20.00
-
Tercer premio: B/. 10.00
¿Dónde ver el sorteo en vivo?
Los sorteos de la Lotería Nacional pueden seguirse a través de los canales oficiales de la entidad y también por televisión en Telemetro, a partir de las 3:00 p.m.