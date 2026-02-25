Panamá Nacionales -  25 de febrero de 2026 - 08:55

Ministra de Trabajo defiende sanciones a encapuchados en manifestaciones en Panamá

La ministra de Trabajo explicó el objetivo de la iniciativa que busca sancionar a personas encapuchadas en manifestaciones cuando inciten violencia.

EFE/ Carlos Ramírez
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, defendió la iniciativa que busca sancionar a personas que oculten su rostro durante manifestaciones cuando se utilicen para provocar o incitar actos de violencia.

“Si tú estás manifestándote por un objetivo real, por una reivindicación y solicitud real, ¿por qué te tienes que tapar el rostro? Los manifestantes corren peligro porque se infiltran dentro de las manifestaciones, vandalizan y se pierde el sentido de la protesta legítima”, señaló la funcionaria. “Si tú estás manifestándote por un objetivo real, por una reivindicación y solicitud real, ¿por qué te tienes que tapar el rostro? Los manifestantes corren peligro porque se infiltran dentro de las manifestaciones, vandalizan y se pierde el sentido de la protesta legítima”, señaló la funcionaria.

Las declaraciones se dan en medio del debate sobre el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para incluir un nuevo artículo en el Código Penal de Panamá, que busca sancionar el uso de capuchas, máscaras o pasamontañas durante protestas cuando se utilicen con fines de violencia, intimidación u odio.

La propuesta forma parte de las medidas que analiza el Gobierno para reforzar el orden público y evitar actos vandálicos durante concentraciones o manifestaciones en el país.

