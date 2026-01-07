Recolección de basura en San Miguelito: Autoridades supervisan operativo y transición del servicio

El secretario de Metas del Gobierno Nacional, José Ramón Icaza, y el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, realizaron recorridos por el distrito de San Miguelito , tras cumplirse una semana del operativo de limpieza que ha permitido la recolección de toneladas de desechos sólidos.

Las autoridades constataron los avances del operativo, que busca atender los puntos críticos de acumulación de basura y mejorar las condiciones ambientales en las comunidades del distrito.

De manera paralela, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, efectuó un recorrido junto a las empresas que asumirán de forma transitoria la recolección de basura, a partir del 19 de enero, mientras se define una solución permanente para el servicio.

Servicio transitorio de recolección en San Miguelito por seis meses

Las empresas que asumirán la recolección de basura en el distrito de San Miguelito de forma transitoria a partir del 19 de enero, realizan visitas de campo para establecer el cronograma de trabajo. pic.twitter.com/6uFRUG8Nme — Telemetro Reporta (@TReporta) January 7, 2026

Según lo informado, las empresas estarán a cargo de la recolección de desechos en San Miguelito por un período de seis meses, hasta que una empresa definitiva asuma la operación.

Durante este tiempo, tres compañías trabajarán bajo una logística por zonas en cada corregimiento, identificadas como:

Zona azul

Zona verde

Zona naranja

La alcaldesa explicó que la recolección se mantendrá en los horarios y días habituales, y que se estarán colocando letreros informativos en cada esquina, con detalles sobre las rutas y frecuencias, para orientar a los residentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con el cumplimiento de los horarios establecidos, con el fin de garantizar la efectividad del servicio y mantener limpias las comunidades.