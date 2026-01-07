Panamá Nacionales -

Más de 380 personas han sido aprehendidas por la Policía mediante la Operación Odiseo

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, brindó detalles de la Operación Odiseo, mediante el cual han sido desplegadas más de 17 mil 500 unidades a nivel nacional. “Este operativo se ha desarrollado inicialmente en Colón que son los puntos de mayor incidencia de temas delictivos, San Miguelito pasó hoy, mañana continuaremos en otros sectores. Hemos logrado más de 380 personas aprehendidas desde el día de ayer, por diferentes delitos homicidios, robo violación y otros”, detalló.