Importadores bloquean acceso a Merca Panamá por ingreso de contenedores con cebolla

Un grupo de importadores de cebolla bloqueó de forma temporal la vía de acceso a Merca Panamá, luego de que se les impidiera el ingreso de varios contenedores con productos valorados en aproximadamente 30 mil dólares cada uno.

Importadores bloquean acceso a Merca Panamá

Según los importadores, algunos de los contenedores se encuentran retenidos en la entrada de Merca Panamá, mientras que otros permanecen en Aduanas, situación que —afirman— se viene registrando desde hace varios años sin una solución definitiva.

Los manifestantes aseguraron que cumplen con todas las disposiciones legales vigentes, por lo que exigieron a las autoridades permitir el ingreso de la mercancía y solicitaron la intervención directa del presidente de la República para resolver el conflicto.

Importadores de cebolla cerraron el acceso a Merca Panamá, luego de que la administración les impidiera acceder al recinto con sus contenedores.

"Nosotros estamos cumpliendo con las leyes", manifestó el vocero de los importadores, Sebastián Oriel Peñala, no obstante, el… pic.twitter.com/DY5VXW1vXX — Telemetro Reporta (@TReporta) January 7, 2026

El cierre de la vía hacia Merca Panamá se mantuvo por varios minutos, generando preocupación entre transportistas y comerciantes que utilizan este centro de abastecimiento.

Merca Panamá: no hay desabastecimiento

Por su parte, José Ramos, gerente general de Merca Panamá, aclaró que no existe desabastecimiento de cebolla y aseguró que el conflicto no es competencia directa de la entidad.

"La ley es clara. Las cebollas pueden ser traídas y procesadas en cualquier lugar, menos en Merca Panamá", afirmó Ramos.

El funcionario indicó que el valor de los productos involucrados asciende a unos 900 mil dólares, pero reiteró que Merca Panamá no tiene injerencia en los trámites aduaneros ni en la autorización de ingreso de contenedores.

Asimismo, reconoció que se trata de un problema recurrente, y señaló que el fondo del conflicto radica en una normativa que requiere ser modificada.

Hasta el momento, los importadores permanecen a la espera de una respuesta por parte de las autoridades correspondientes, mientras se mantiene la restricción de ingreso de los contenedores a Merca Panamá.