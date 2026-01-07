Inicia en Bocas del Toro la primera cosecha de banano de 2026 para el mercado local

Bocas del Toro cuenta con la primera cosecha de banano de 2026 MICI

En la provincia de Bocas del Toro se dio inicio a la primera cosecha de banano de 2026, destinada inicialmente a la distribución y abastecimiento del mercado local, como parte del proceso de reactivación del sector bananero.

Alexander Gabarrete, vocero de la empresa Chiquita Panamá, explicó que se tomó la decisión de adelantar el corte de las primeras frutas, las cuales venían siendo embolsadas desde mediados de septiembre.

“Hemos decidido adelantar el corte de las primeras frutas que venían siendo embolsadas desde mediados de septiembre. Hemos decidido ir adelantando para el mercado local y hacer la primera entrega de las cajas producidas aquí en Bocas del Toro”, detalló Gabarrete.

El vocero indicó que, en un inicio, se tenía prevista la producción de 30 mil cajas de banano para el mercado local; no obstante, la empresa detectó que más del 40% de la fruta embolsada fue hurtada, situación que impactó las proyecciones iniciales.

‍ Reactivación laboral avanza por fases

En cuanto a la generación de empleo, Gabarrete señaló que la contratación de personal aumentará a partir del mes de febrero, como parte de la segunda fase de reactivación de las operaciones.

Actualmente, la empresa mantiene más de 1,600 personas formalmente contratadas en la provincia, lo que representa un impulso para la economía local.

Asimismo, se informó que para el mes de febrero está previsto el embarque de las primeras cajas de banano con destino al mercado internacional, marcando un paso clave en la recuperación de las exportaciones del sector.