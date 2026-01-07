Panamá Nacionales -  7 de enero de 2026 - 11:21

MEF restringe uso de fondos públicos para el desfile de las mil polleras

El MEF y la Contraloría reiteraron la restricción al uso de fondos públicos para delegaciones oficiales, como parte de la política de austeridad del Gobierno.

MEF restringe uso de fondos públicos

MEF restringe uso de fondos públicos

@ATP_panama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró el contenido de la Circular MEF-2025-81562, emitida el 5 de diciembre de 2026 en conjunto con la Contraloría General de la República, mediante la cual se restringe toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos destinados a la participación de delegaciones oficiales y entidades públicas del Estado.

MEF reitera restricción al uso de fondos públicos para delegaciones oficiales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008933821618471414?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el MEF, este lineamiento responde al compromiso del Gobierno Nacional con la contención del gasto público y la correcta priorización de los recursos, en beneficio directo de la ciudadanía.

La medida aplica a autoridades y funcionarios de los distintos órganos del Estado, incluyendo instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas e intermediarios financieros, como parte de la política de austeridad y uso eficiente de los fondos públicos.

Excepción establecida por ley

El MEF precisó que la única excepción a esta restricción corresponde a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), conforme a lo establecido en la Ley 116 de 10 de diciembre de 2013, relacionada con la organización y celebración del Día del Desfile de las Mil Polleras.

La entidad reiteró que estas disposiciones buscan garantizar una gestión responsable de las finanzas públicas, en un contexto de disciplina fiscal y control del gasto estatal.

En esta nota:
Seguir leyendo

Quincena de enero y décimo tercer mes: calendario de pago a servidores públicos 2026

Lotería Fiscal: dónde ver el tercer sorteo en vivo hoy 30 de diciembre

VIDEO| EN DIRECTO Sorteo de la Lotería Fiscal, conoce los nombres de los ganadores

Recomendadas

Más Noticias