MEF restringe uso de fondos públicos para el desfile de las mil polleras

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) reiteró el contenido de la Circular MEF-2025-81562, emitida el 5 de diciembre de 2026 en conjunto con la Contraloría General de la República, mediante la cual se restringe toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos destinados a la participación de delegaciones oficiales y entidades públicas del Estado.

MEF reitera restricción al uso de fondos públicos para delegaciones oficiales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008933821618471414?s=20&partner=&hide_thread=false El @Mef_Pma reiteró este miércoles a las entidades del Estado que está restringido el uso de fondos públicos para la participación de delegaciones oficiales en el Desfile de las Mil Polleras."Este lineamiento responde al compromiso del Gobierno Nacional con la contención del… pic.twitter.com/3wsTssXgtM — Telemetro Reporta (@TReporta) January 7, 2026

De acuerdo con el MEF, este lineamiento responde al compromiso del Gobierno Nacional con la contención del gasto público y la correcta priorización de los recursos, en beneficio directo de la ciudadanía.

La medida aplica a autoridades y funcionarios de los distintos órganos del Estado, incluyendo instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas e intermediarios financieros, como parte de la política de austeridad y uso eficiente de los fondos públicos.

Excepción establecida por ley

El MEF precisó que la única excepción a esta restricción corresponde a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), conforme a lo establecido en la Ley 116 de 10 de diciembre de 2013, relacionada con la organización y celebración del Día del Desfile de las Mil Polleras.

La entidad reiteró que estas disposiciones buscan garantizar una gestión responsable de las finanzas públicas, en un contexto de disciplina fiscal y control del gasto estatal.