Carnavales 2026 en Panamá se celebrarán del sábado 14 al martes 17 de febrero

De acuerdo con el artículo 46 del Código de Trabajo de Panamá, el feriado correspondiente a los carnavales será el martes 17 de febrero.

Carnavales en Panamá.

Los Carnavales 2026 se celebrarán en Panamá del sábado 14 al martes 17 de febrero. Durante estos días, se espera que miles de ciudadanos y turistas participen en diversas actividades tanto en la ciudad capital como en las distintas provincias del país.

Día feriado durante los Carnavales 2026

De acuerdo con el artículo 46 del Código de Trabajo de Panamá, el feriado correspondiente a los carnavales será el martes 17 de febrero, considerado oficialmente como día de fiesta.

¿Cómo se paga si se trabaja durante los carnavales?

El artículo 49 de la normativa laboral establece que el trabajo realizado en día de fiesta o de duelo nacional debe pagarse con un recargo del 150 % sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria, sin perjuicio del derecho del trabajador a recibir un día compensatorio en otra fecha de la semana.

Durante las próximas semanas, las autoridades capitalinas y provinciales anunciarán los preparativos, actividades y atracciones programadas para los cuatro días de celebración.

