Carnavales en Panamá 2026: Fecha de inicio y todo lo que necesitas saber

Los Carnavales 2026 en Panamá se celebrarán del sábado 14 al martes 17 de febrero, fecha en la que no se laborará en el país. Así lo establece el artículo 46 del Código de Trabajo, modificado por las Leyes N.º 55 y N.º 305 del año 2001, que regulan los días de descanso obligatorio por festividades nacionales.

El Carnaval es una de las festividades más esperadas en el país, con actividades que incluyen desfiles, culecos, presentaciones artísticas y eventos culturales en diferentes provincias.

Con la mirada puesta en el 2026, las tunas y organizaciones de reinados ya inician sus preparativos, prometiendo un carnaval lleno de música, cultura y tradición panameña.

