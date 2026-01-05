Alcaldía de Panamá convoca a audiencia pública sobre regulación del Parque Norte.

La Alcaldía de Panamá convoca a los ciudadanos a participar en la Audiencia Pública que se realizará para divulgar el “Proyecto de Acuerdo por medio del cual se adiciona la tabla 98 al Acuerdo No. 40 de 19 de abril de 2011”, que reglamentará todas las actividades dentro del Parque Municipal Norte.

Esta reunión se realizará el próximo lunes 19 de enero en el Auditorio del Parque Norte ubicado en San Vicente de Chilibre desde las 6:00 p.m. La iniciativa que emprende la Alcaldía de Panamá buscar establecer los mecanismos legales y necesarios para los eventos, culturales, deportivos y familiares que se realicen en este importante complejo al servicio de los corregimientos de Panamá Norte, y que espera contar con la opinión y la participación de las comunidades.

El Parque Norte es una instalación de 20 hectáreas ubicado en la autopista Don Bosco que cuenta con canchas deportivas, áreas verdes para actividades al aire libre, así como salones para promover la cultura y la educación, áreas de descanso y accesos pensados en las personas con movilidad reducida.

Está enfocado para una población de 240,000 habitantes de los cinco corregimientos del norte del distrito de Panamá, pero es concurrido por visitantes procedentes de la costa atlántica de Colón, así como de todas las provincias del país.