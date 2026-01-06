Panamá refuerza alertas ante posible ingreso de estructuras criminales ligadas al régimen de Maduro

La posible reconfiguración de estructuras criminales asociadas al régimen de Nicolás Maduro mantiene en alerta a los organismos de seguridad en Panamá . De acuerdo con análisis expuestos por especialistas, organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles podrían buscar rutas de ingreso o refugio en el país, lo que ha llevado a reforzar los sistemas de inteligencia seguridad.

Panamá: refuerzo de inteligencia y control fronterizo

Según explicó Oriel Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Panamá ha enfrentado en el pasado intentos de ingreso de personas vinculadas a estas estructuras criminales, principalmente a través de flujos migratorios irregulares.

“Cada vez que detectábamos personas adeptas a grupos como el Tren de Aragua o al Cartel de los Soles, activábamos nuestras alertas y eran presentadas ante la justicia o retornadas a los países donde tenían causas penales”, detalló Ortega. “Cada vez que detectábamos personas adeptas a grupos como el Tren de Aragua o al Cartel de los Soles, activábamos nuestras alertas y eran presentadas ante la justicia o retornadas a los países donde tenían causas penales”, detalló.

Ortega indicó que muchos de estos casos involucraban personas con antecedentes en Perú, Chile, Ecuador y Colombia, lo que obligó a una respuesta coordinada entre migración, seguridad e inteligencia.

Riesgos para el sistema financiero

El criminólogo Julio Alonso advirtió que personas vinculadas al régimen venezolano podrían intentar reubicar capitales en Panamá, lo que hace necesario reforzar los controles. Según explicó, individuos de distintos niveles podrían buscar establecerse en el país para evadir posibles consecuencias legales.

“El sistema de seguridad de Panamá debe mantener una vigilancia estricta”, señaló. “El sistema de seguridad de Panamá debe mantener una vigilancia estricta”, señaló.

Asimismo, recordó que el grupo criminal Tren de Aragua mantiene presencia en Panamá, aunque actualmente no de manera activa, lo que obliga a las autoridades a monitorear cualquier intento de reactivación de sus células. Esta vigilancia debe extenderse a puntos estratégicos como la frontera del Darién, aeropuertos y rutas marítimas, tanto desde Sudamérica como hacia Norteamérica.

Alerta regional tras captura de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó sobre la movilización de integrantes del Tren de Aragua dentro de los flujos migratorios irregulares, un fenómeno que ya tuvo fuerte impacto en países como Perú y Colombia, donde estas organizaciones se vincularon a delitos de sicariato y extorsión.