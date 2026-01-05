Presidente Mulino define postura de Panamá sobre Venezuela ante la ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sostuvo una reunión con los embajadores de Panamá en Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de evaluar y afinar la posición del país frente a la situación política de Venezuela, previo a la sesión que celebrará este lunes 5 de enero el Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante el encuentro, se reafirmó la línea expresada públicamente por el mandatario panameño, centrada en el respeto a la voluntad popular del pueblo venezolano, al reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, así como el no reconocimiento de Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro.

Presidente Mulino se prepara para el Consejo de Seguridad de la ONU

image

La postura oficial de Panamá será expuesta por Eloy Alfaro, embajador ante las Naciones Unidas y delegado ante la OEA, quien adelantó que el país reafirmará los principios democráticos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos en los foros internacionales.

En la reunión participaron José Miguel Alemán, embajador de Panamá en Washington; Ana Irene Delgado, embajadora ante la OEA; así como el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y el viceministro Carlos Hoyos.

Para este martes 6 de enero, la embajadora Ana Irene Delgado presentará la posición panameña durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, donde se analizarán los acontecimientos recientes en Venezuela y sus implicaciones regionales.