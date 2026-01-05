Donald Trump afirma que Estados Unidos gobierna Venezuela sin Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que Estados Unidos está a cargo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en la capital venezolana.

Trump realizó las declaraciones a bordo del avión presidencial, donde volvió a enviar un mensaje directo a Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina de Venezuela, advirtiéndole que podría terminar “igual o peor” que Maduro si no actúa conforme a lo que Washington considera correcto.

“Significa que estamos a cargo”, dice Donald Trump

Durante el intercambio con periodistas, Trump fue enfático al referirse al control político sobre Venezuela:

“Estamos tratando con la gente, estamos tratando con la gente que acaba de juramentar y no me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta que será muy polémica”, expresó el mandatario. “Estamos tratando con la gente, estamos tratando con la gente que acaba de juramentar y no me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta que será muy polémica”, expresó el mandatario.

“Significa que estamos a cargo”, remarcó.

Las declaraciones refuerzan la postura de la Casa Blanca de que Estados Unidos ejercerá control temporal sobre el país, hasta que —según Trump— se concrete una transición política “segura y adecuada”.

Advertencia directa a Delcy Rodríguez

Trump reiteró su advertencia a Delcy Rodríguez, señalando que las consecuencias podrían ser severas si no coopera con el proceso impulsado por Estados Unidos, tras la salida forzada de Maduro del poder.

La postura del mandatario estadounidense ha generado reacciones internacionales y un intenso debate sobre la legalidad y las implicaciones geopolíticas de la intervención.

Delcy Rodríguez pide relación “equilibrada y respetuosa”

En respuesta, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en la red Telegram, Rodríguez señaló:

“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela”.

Asimismo, extendió una invitación formal al gobierno estadounidense para trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, enfocada en el desarrollo compartido:

“Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”.

Escenario de alta tensión política

Las declaraciones de ambas partes confirman que Venezuela atraviesa un escenario de alta tensión política y diplomática, mientras la comunidad internacional observa con atención los pasos que seguirá Estados Unidos y el futuro del proceso de transición en el país sudamericano.