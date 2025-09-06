Panamá Nacionales -  6 de septiembre de 2025 - 17:13

Calendario escolar 2025: segundo periodo de vacaciones inicia el 15 de septiembre

El MEDUCA informó la fecha del segundo período de vacaciones estipulado en el calendario escolar 2025 para los estudiantes.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que el segundo período de vacaciones académicas de este año está programado del lunes 15 al viernes 19 de septiembre, conforme al calendario escolar 2025.

Calendario Escolar 2025: Fechas del segundo y tercer trimestre

Segundo trimestre

  • Del lunes 23 de junio al viernes 12 de septiembre de 2025 (12 semanas).

Receso escolar

  • Del lunes 15 de septiembre al viernes 19 de septiembre de 2025 (1 semana).

Tercer trimestre

  • Del lunes 22 de septiembre al viernes 19 de diciembre de 2025 (13 semanas).

Periodo de balance y graduaciones de los estudiantes

  • Del lunes 22 de diciembre al martes 30 de diciembre (1 semana).

Días libres para estudiantes durante el tercer trimestre

  • Lunes 3 de noviembre: Día de la Independencia de Panamá de Colombia
  • Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
  • Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
  • Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia
  • Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
  • Lunes 8 de diciembre: Día de las Madres
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
