Panamá crecerá más lento y tendrá menos nacimientos hacia 2050.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) proyecta que para el año 2050 la población de Panamá continuará creciendo, aunque a un ritmo más lento, debido a que la tasa de fecundidad se mantendrá por debajo del nivel de reemplazo.
¿Cómo crecerá la población en Panamá para el 2050?
- Año 2036: Se prevé superar los 5 millones de habitantes (5,008,175 personas).
- Año 2050: Se estima que la población alcance los 5,269,645 habitantes.
Esperanza de vida en panameños
De acuerdo con el INEC, la esperanza de vida seguirá aumentando, manteniendo una brecha de entre 4 y 5 años a favor de las mujeres. Para el año 2050, las proyecciones son las siguientes:
- Mujeres: 85.2 años
- Hombres: 82.2 años