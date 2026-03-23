Panamá crecerá más lento y tendrá menos nacimientos hacia 2050. CSS

Por Ana Canto El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) proyecta que para el año 2050 la población de Panamá continuará creciendo, aunque a un ritmo más lento, debido a que la tasa de fecundidad se mantendrá por debajo del nivel de reemplazo.

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Estos datos, derivados del Censo de Población y Vivienda 2023, confirman una tendencia al descenso en la natalidad. Se estima que la tasa global de fecundidad bajará a 1.4 hijos por mujer para el 2050, cifra significativamente inferior al nivel de reemplazo generacional (2.1 hijos). Este fenómeno acelerará el proceso de envejecimiento poblacional en el país.

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¿Cómo crecerá la población en Panamá para el 2050? Año 2036: Se prevé superar los 5 millones de habitantes (5,008,175 personas).

Se prevé superar los 5 millones de habitantes (5,008,175 personas). Año 2050: Se estima que la población alcance los 5,269,645 habitantes. Esperanza de vida en panameños De acuerdo con el INEC, la esperanza de vida seguirá aumentando, manteniendo una brecha de entre 4 y 5 años a favor de las mujeres. Para el año 2050, las proyecciones son las siguientes: Mujeres: 85.2 años

85.2 años Hombres: 82.2 años Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InecPanama/status/2036169243281002771&partner=&hide_thread=false Proyecciones de población | Censo 2023



El crecimiento poblacional continúa, pero a un ritmo más lento. Se estima que los 5 millones se superen en 2036 y que para 2050 la población alcance aproximadamente 5,269,645 habitantes. pic.twitter.com/VnbSFYvxhT — INECPanamá (@InecPanama) March 23, 2026