Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 15:42

Panamá crecerá más lento y tendrá menos nacimientos hacia 2050

De acuerdo con el CENSO del 2023 en Panamá, se estima que la tasa global de fecundidad bajará a 1.4 hijos por mujer para el 2050.

Panamá crecerá más lento y tendrá menos nacimientos hacia 2050.

Panamá crecerá más lento y tendrá menos nacimientos hacia 2050.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) proyecta que para el año 2050 la población de Panamá continuará creciendo, aunque a un ritmo más lento, debido a que la tasa de fecundidad se mantendrá por debajo del nivel de reemplazo.

Estos datos, derivados del Censo de Población y Vivienda 2023, confirman una tendencia al descenso en la natalidad. Se estima que la tasa global de fecundidad bajará a 1.4 hijos por mujer para el 2050, cifra significativamente inferior al nivel de reemplazo generacional (2.1 hijos). Este fenómeno acelerará el proceso de envejecimiento poblacional en el país.

¿Cómo crecerá la población en Panamá para el 2050?

  • Año 2036: Se prevé superar los 5 millones de habitantes (5,008,175 personas).
  • Año 2050: Se estima que la población alcance los 5,269,645 habitantes.

Esperanza de vida en panameños

De acuerdo con el INEC, la esperanza de vida seguirá aumentando, manteniendo una brecha de entre 4 y 5 años a favor de las mujeres. Para el año 2050, las proyecciones son las siguientes:

  • Mujeres: 85.2 años
  • Hombres: 82.2 años
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