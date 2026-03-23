Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 17:39

Habrá Ley Seca el Viernes Santo en la ciudad de Panamá por Semana Santa

La Alcaldía de Panamá prohibió la venta y el expendio de bebidas alcohólicas para el Viernes Santo, 3 de abril.

Habrá Ley Seca en la ciudad de Panamá.

Habrá Ley Seca en la ciudad de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá emitió el Decreto Alcaldicio N.° 2 del 16 de marzo de 2026, mediante el cual prohíbe la venta o expendio de bebidas alcohólicas desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del viernes 3 de abril, fecha correspondiente al Viernes Santo.

Asimismo, se suspendió el uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como cualquier emisión de ruido y la realización de fiestas, espectáculos públicos y actividades bailables amenizadas por orquestas o conjuntos.

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Los infractores de las disposiciones contenidas en este decreto serán sancionados con multas que oscilan entre B/.100.00 y B/.1,000.00. Los inspectores municipales, en conjunto con las autoridades de seguridad, se encargarán de velar por el cumplimiento de estas medidas.

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