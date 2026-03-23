Habrá Ley Seca el Viernes Santo en la ciudad de Panamá por Semana Santa

Habrá Ley Seca en la ciudad de Panamá.

Por Ana Canto La Alcaldía de Panamá emitió el Decreto Alcaldicio N.° 2 del 16 de marzo de 2026, mediante el cual prohíbe la venta o expendio de bebidas alcohólicas desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del viernes 3 de abril, fecha correspondiente al Viernes Santo.

Asimismo, se suspendió el uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como cualquier emisión de ruido y la realización de fiestas, espectáculos públicos y actividades bailables amenizadas por orquestas o conjuntos.

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