Habrá Ley Seca el Viernes Santo en la ciudad de Panamá por Semana Santa

La Alcaldía de Panamá emitió el Decreto Alcaldicio N.° 2 del 16 de marzo de 2026, mediante el cual prohíbe la venta o expendio de bebidas alcohólicas desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del viernes 3 de abril, fecha correspondiente al Viernes Santo.
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Los infractores de las disposiciones contenidas en este decreto serán sancionados con multas que oscilan entre B/.100.00 y B/.1,000.00. Los inspectores municipales, en conjunto con las autoridades de seguridad, se encargarán de velar por el cumplimiento de estas medidas.