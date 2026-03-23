Panamá Nacionales - 23 de marzo de 2026 - 20:57
Pleno de la Asamblea rechazó alterar el orden del día para pasar el proyecto de derecho a réplica al punto 5
El Pleno de la Asamblea Nacional rechazó con 29 votos a favor, 18 abstenciones y 2 en contra, una propuesta de alteración del orden del día presentada por el diputado Ernesto Cedeño para que el Proyecto de Ley 391, que busca reformas el derecho a réplica en Panamá, fuera pasado al punto número 5 y posteriormente proponer bajarlo a primer debate.