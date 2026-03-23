IMA anuncia cierre temporal de tienda en Bocas del Toro: nuevas fechas de atención

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a los residentes de Bocas del Toro que la tienda ubicada en Changuinola permanecerá cerrada el próximo martes 24 de marzo.
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Nuevas fechas de atención en Tienda del IMA
El IMA detalló que la atención en la tienda de Changuinola se reanudará en las siguientes fechas:
- Jueves 26 de marzo
- Viernes 27 de marzo
En ambos días, el horario será el habitual, desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
Agroferias continúan en zonas de difícil acceso
Estas jornadas forman parte de las estrategias del IMA para garantizar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles, especialmente en comunidades donde el acceso a alimentos puede ser más limitado.
La institución reiteró el llamado a la población a tomar previsiones ante el cierre temporal y aprovechar los días habilitados para realizar sus compras.