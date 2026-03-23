Changuinola Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 14:53

IMA anuncia cierre temporal de tienda en Bocas del Toro: nuevas fechas de atención

El IMA anunció el cierre de su tienda en Changuinola este 24 de marzo. Conoce las nuevas fechas de atención y horarios en Bocas del Toro.

IMA anuncia cierre temporal de tienda

IMA anuncia cierre temporal de tienda

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a los residentes de Bocas del Toro que la tienda ubicada en Changuinola permanecerá cerrada el próximo martes 24 de marzo.

La entidad explicó que el cierre se debe a la realización de una agroferia en un área de difícil acceso dentro de la provincia, como parte de sus esfuerzos por llevar alimentos a comunidades más apartadas.

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Nuevas fechas de atención en Tienda del IMA

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El IMA detalló que la atención en la tienda de Changuinola se reanudará en las siguientes fechas:

  • Jueves 26 de marzo
  • Viernes 27 de marzo

En ambos días, el horario será el habitual, desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

Agroferias continúan en zonas de difícil acceso

Estas jornadas forman parte de las estrategias del IMA para garantizar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles, especialmente en comunidades donde el acceso a alimentos puede ser más limitado.

La institución reiteró el llamado a la población a tomar previsiones ante el cierre temporal y aprovechar los días habilitados para realizar sus compras.

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