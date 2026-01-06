Potabilizadora de Colón fuera de operaciones por reparación de tubería.

Durante este martes 6 de enero se registró la suspensión de operaciones de la planta potabilizadora Sabanitas II, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), debido a trabajos de reparación urgente en una tubería de 14 pulgadas.
