Colón Nacionales -  6 de enero de 2026 - 10:29

Potabilizadora de Colón fuera de operaciones por reparación de tubería

La planta potabilizadora Sabanitas II del IDAAN está fuera de operaciones debido a trabajos de reparación urgente en una tubería.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante este martes 6 de enero se registró la suspensión de operaciones de la planta potabilizadora Sabanitas II, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), debido a trabajos de reparación urgente en una tubería de 14 pulgadas.

La incidencia afecta el suministro de agua potable en los sectores de Puerto Pilón, Sabanitas, Cativá, Cristóbal Este, Nueva Providencia y Limón.

