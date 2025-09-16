MLB Deportes -  16 de septiembre de 2025 - 09:04

Edmundo Sosa y los Phillies lideran la División Este de la MLB por segundo año consecutivo

Los Philadelphia Phillies del panameño Edmundo Sosa dominan la División Este de la MLB por segundo año seguido. Mira las imágenes de la celebración.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El panameño Edmundo Sosa y los Philadelphia Phillies continúan brillando en la Liga Nacional de la MLB, liderando nuevamente la División Este por segundo año consecutivo.

Philadelphia Phillies del panameño Edmundo Sosa dominan la División Este

La plantilla celebró el logro tras una temporada llena de emociones y grandes actuaciones, consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la liga. Sosa, reconocido por su talento defensivo y bateo oportuno, ha sido clave en este éxito.

Aficionados y seguidores compartieron imágenes de la celebración, destacando la alegría del equipo y la relevancia de contar con un panameño contribuyendo al liderazgo en la MLB.

Los Phillies ahora se preparan para los playoffs, donde esperan mantener el dominio en la división y buscar llegar a la Serie Mundial.

