Final de Yo Me Llamo: ¿Quién merece ganar? Vota aquí

Llegó el momento de votar y apoyar a tus artistas favoritos en esta séptima temporada de Yo Me Llamo 2025 . El escenario de los sueños llega a su gran final con los cuatro finalistas de esta temporada, pero ahora es tu turno de hacer sentir la voz del 5to jurado.

En el show de Yo Me Llamo 2025 en vivo, podrás votar por tu favorito cuando se activen las votaciones en pantalla. ¡Debes estar pendiente!

¿Cómo votar por tu artista favorito de Yo Me Llamo 2025?

¡LA GRAN FINAL YA ESTÁ AQUÍ! Después de semanas de talento, transformaciones y pura emoción, este martes a las 8:30PM llega el momento que todos estábamos esperando, el FENÓMENO esta en su final de TEMPORADA ¿Quién se llevará la corona? , solo uno podrá brillar por lo alto en el escenario de los sueños.. No te pierdas de una noche llena de música, sorpresas y presentaciones que te dejarán sin aliento

Para emitir tu voto, debes esperar a que los competidores terminen de presentarse. Luego, sigue la señal para votar por tu artista favorito a través de la página web de Telemetro.com, debes calificar del 1 al 10 al de tu preferencia, seleccionando la cantidad de estrellas correspondientes según lo que te parezca y al finalizar envía tu calificación.

Recuerda que las votaciones serán en vivo y los presentadores te dirán cuando inician y cuando terminarán. Haz CLIC AQUÍ PARA VOTAR POR TU ARTISTA FAVORITO