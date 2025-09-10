Yo Me Llamo 2025: Etta James fue la eliminada del séptimo show.

Este martes 9 de septiembre se transmitió el séptimo show de la séptima temporada de "Yo Me Llamo 2025 ", donde seis participantes demostraron su talento al imitar a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Alejandro Torres, Bad Bunny, Ivy Queen, Etta James y Elvis Presley, entre otros.

Durante la gala, la imitadora de la legendaria cantante estadounidense Etta James fue eliminada de la competencia, convirtiéndose en la nueva baja del concurso tras no convencer al jurado con su interpretación.

Un reto sin asesores y punto extra del jurado

En esta ocasión, los concursantes enfrentaron un reto especial: interpretar un medley de tres canciones del artista que imitan, sin la ayuda de sus asesores. El objetivo fue evaluar su voz, proyección escénica y caracterización, aplicando todo lo aprendido a lo largo de la temporada.

Al final de cada presentación, los miembros del jurado otorgaron un punto adicional al participante que consideraron como el mejor de la noche. Irónicamente, la imitadora de Etta James ganó este punto extra, a pesar de resultar eliminada posteriormente por el resultado de las votaciones regulares.

