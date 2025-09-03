Yo Me Llamo 2025: conoce los resultados del sexto show

El escenario de los sueños se encendió con el sexto show en vivo de Yo Me Llamo 2025 , una noche llena de talento y sabor panameño que hizo vibrar a miles de fanáticos.

Los imitadores demostraron su pasión y esfuerzo, y el jurado junto con el público decidieron quiénes brillaron más en esta esperada séptima temporada.

Elvis Preesley con su gran voz demostró que la música tiene vida propia. Por su parte, Pedrito Altamiranda con una actuación llena de ritmo, mostró su talento sin embargo, fue eliminado.

Resultados del sexto show de Yo Me Llamo 2025

Elvis Presley

Bad Bunny

Ivy Queen

Alejandro Torres

Etta James

Pedrito Altamiranda

Con estos artistas, la competencia se eleva a otro nivel, y los participantes deberán mostrar todo su potencial, revelando más sorpresas, emociones y espectaculares shows en la semifinal.