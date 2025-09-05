| Telemetro
Yo Me Llamo 2025 Yo me Llamo -  5 de septiembre de 2025 - 11:16

Yo Me Llamo 2025: ¿Quién merece seguir en competencia? Vota aquí

El 5to jurado eres tú y tienes la oportunidad de votar por el artista que más te gustó, en el escenario de los sueños de Yo Me Llamo 2025.

Yo Me Llamo 2025

Yo Me Llamo 2025

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Llegó el momento de votar y apoyar a tus artistas favoritos en esta séptima temporada de Yo Me Llamo 2025. El escenario de los sueños llega a su semifinal con los nuevos talentos de esta temporada, pero ahora es tu turno de hacer sentir la voz del 5to jurado.

En el show de Yo Me Llamo 2025 en vivo, podrás votar por tu favorito cuando se activen las votaciones en pantalla. ¡Debes estar pendiente!

¿Cómo votar por tu artista favorito de Yo Me Llamo 2025?

Embed - Yo Me Llamo en Instagram: " ¡Hoy estuvimos en Tu Mañana! Compartimos todos los detalles del show anterior de Yo Me Llamo, revivimos momentos épicos, confesiones del backstage y muchas sorpresas que nadie vio venir "
View this post on Instagram

A post shared by Yo Me Llamo (@yomellamopa)

Para emitir tu voto, debes esperar a que los competidores terminen de presentarse. Luego, sigue la señal para votar por tu artista favorito a través de la página web de Telemetro.com, debes calificar del 1 al 10 al de tu preferencia, seleccionando la cantidad de estrellas correspondientes según lo que te parezca y al finalizar envía tu calificación.

Recuerda que las votaciones serán en vivo y los presentadores te dirán cuando inician y cuando terminarán. Haz CLIC AQUÍ PARA VOTAR POR TU ARTISTA FAVORITO

En esta nota:
Seguir leyendo

Yo Me Llamo Panamá 2025: Participantes cantan para ganar un punto extra gracias a Cardioaspirina

Yo Me Llamo 2025: McDonald's comparte los mejores momentos del sexto show

Yo Me Llamo Panamá 2025: participantes se recuperan con Aleve para el reto del punto extra

Recomendadas

Más Noticias