Yo Me Llamo -  3 de septiembre de 2025 - 10:54

Yo Me Llamo 2025: Pedrito Altamiranda fue el eliminado del sexto show

Al finalizar las presentaciones de anoche en Yo Me Llamo, los concursantes debieron interpretar una canción aleatoria para optar por un punto adicional.

Pedrito Altamiranda fue el eliminado del sexto show de Yo Me Llamo 2025.

Ana Canto
Ana Canto

Este martes 2 de septiembre se transmitió el sexto show de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, donde seis participantes demostraron su talento al imitar a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Alejandro Torres, Bad Bunny, Ivy Queen, Etta James y Elvis Presley, entre otros.

Pedrito Altamiranda es el eliminado de Yo Me Llamo 2025

Durante la sexta gala de Yo Me Llamo, el imitador del artista panameño Pedrito Altamiranda fue eliminado de la competencia, tras haber regresado previamente mediante el Come Back de Más Móvil.

Punto extra en Yo Me Llamo para los competidores

Durante la gala de este martes, ocurrió algo inusual en comparación con los últimos shows: al finalizar las presentaciones programadas, los concursantes debieron interpretar una canción aleatoria de galas anteriores para optar por un punto adicional otorgado por el jurado.

Este bonus fue concedido a Ivy Queen y Bad Bunny, quienes lograron obtener el mayor puntaje en esta dinámica especial, lo que les permitió evitar la eliminación y continuar en la competencia.

Detalles del sexto show de Yo Me Llamo 2025

  • El ganador de la noche fue Elvis Presley.
  • El más votado por el quinto jurado fue Alejandro Torres.
  • El próximo show de Yo Me Llamo 2025 será el martes 9 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m., por Telemetro y en transmisión en vivo a través de https://www.telemetro.com/endirecto
