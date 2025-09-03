Yo Me Llamo 2025: Pedrito Altamiranda fue el eliminado del sexto show

Este martes 2 de septiembre se transmitió el sexto show de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, donde seis participantes demostraron su talento al imitar a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Alejandro Torres, Bad Bunny, Ivy Queen, Etta James y Elvis Presley, entre otros.
Punto extra en Yo Me Llamo para los competidores
Durante la gala de este martes, ocurrió algo inusual en comparación con los últimos shows: al finalizar las presentaciones programadas, los concursantes debieron interpretar una canción aleatoria de galas anteriores para optar por un punto adicional otorgado por el jurado.
Este bonus fue concedido a Ivy Queen y Bad Bunny, quienes lograron obtener el mayor puntaje en esta dinámica especial, lo que les permitió evitar la eliminación y continuar en la competencia.
Detalles del sexto show de Yo Me Llamo 2025
- El ganador de la noche fue Elvis Presley.
- El más votado por el quinto jurado fue Alejandro Torres.
- El próximo show de Yo Me Llamo 2025 será el martes 9 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m., por Telemetro y en transmisión en vivo a través de https://www.telemetro.com/endirecto