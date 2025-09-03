| Telemetro
Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver la semifinal?

Conoce todos los detalles para ver la semifinal en vivo del fenómeno favorito de la televisión panameña, Yo Me Llamo 2025.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Luego del sexto programa de Yo Me Llamo 2025: Escenario de los Sueños, lleno de emoción, los fanáticos se mantienen a la expectativa de quiénes permanecerán en la semifinal, que se transmitirá en vivo durante la séptima temporada.

¿Cuándo y dónde ver la semifinal show en vivo?

La semifinal en vivo de Yo Me Llamo 2025 será el próximo martes 8 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo a través de las pantallas de Telemetro.

Esta nueva temporada promete sorprender con más imitadores, presentaciones espectaculares y mucha emoción para el público panameño.

