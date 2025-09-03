Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver la semifinal?

Luego del sexto programa de Yo Me Llamo 2025 : Escenario de los Sueños, lleno de emoción, los fanáticos se mantienen a la expectativa de quiénes permanecerán en la semifinal, que se transmitirá en vivo durante la séptima temporada.

¿Cuándo y dónde ver la semifinal show en vivo?

La semifinal en vivo de Yo Me Llamo 2025 será el próximo martes 8 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo a través de las pantallas de Telemetro.

Esta nueva temporada promete sorprender con más imitadores, presentaciones espectaculares y mucha emoción para el público panameño.