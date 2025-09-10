Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver la gran final?

Luego del sexto programa de Yo Me Llamo 2025 : Escenario de los Sueños, lleno de emoción, los fanáticos se mantienen a la expectativa de quiénes permanecerán en la gran final, que se transmitirá en vivo durante la séptima temporada.

¿Cuándo y dónde ver la gran final show en vivo?

La Gran Final en vivo de Yo Me Llamo 2025 será el próximo martes 16 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo a través de las pantallas de Telemetro. La gran final promete sorprender con más imitadores, presentaciones espectaculares y mucha emoción para el público panameño.