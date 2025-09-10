| Telemetro
Yo Me Llamo Yo me Llamo -  10 de septiembre de 2025 - 10:15

Yo Me Llamo 2025: conoce los resultados de la semifinal

En esta ocasión Ivy Queen fue la favorita del show en vivo de Yo Me Llamo 2025, pero uno de los 5 competidores dijo adiós. Conoce todos los resultados aquí.

Yo Me Llamo 2025

Yo Me Llamo 2025

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El escenario de los sueños se encendió con la semifinal en vivo de Yo Me Llamo 2025, una noche llena de talento y sabor panameño que hizo vibrar a miles de fanáticos.

Los imitadores demostraron su pasión y esfuerzo, y el jurado junto con el público decidieron quiénes brillaron más en esta esperada séptima temporada.

Ivy Queen con su presencia y flow demostró que la música urbana marca la diferencia. Por su parte, Etta James con una actuación llena de sentimiento, mostró su talento sin embargo, inesperadamente fue eliminada de la gran final.

Resultados de la semifinal de Yo Me Llamo 2025

  • Ivy Queen
  • Bad Bunny
  • Elvis Presley
  • Alejandro Torres
  • Etta James

Con estos artistas, la competencia se eleva a otro nivel, y los participantes deberán mostrar todo su potencial, revelando más sorpresas, emociones y espectaculares shows en la semifinal.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alejandro Torres enfrenta el reto de preguntas que te dejan frío con Balboa Ice

Yo Me Llamo Panamá 2025: Elvis Presley en la Zona de Proyección con McDonald's

Yo Me Llamo Panamá 2025: Etta James revela cómo se preparó en la zona de canto +Móvil

Recomendadas

Más Noticias