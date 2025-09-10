Yo Me Llamo 2025: conoce los resultados de la semifinal

El escenario de los sueños se encendió con la semifinal en vivo de Yo Me Llamo 2025 , una noche llena de talento y sabor panameño que hizo vibrar a miles de fanáticos.

Los imitadores demostraron su pasión y esfuerzo, y el jurado junto con el público decidieron quiénes brillaron más en esta esperada séptima temporada.

Ivy Queen con su presencia y flow demostró que la música urbana marca la diferencia. Por su parte, Etta James con una actuación llena de sentimiento, mostró su talento sin embargo, inesperadamente fue eliminada de la gran final.

Resultados de la semifinal de Yo Me Llamo 2025

Ivy Queen

Bad Bunny

Elvis Presley

Alejandro Torres

Etta James

Con estos artistas, la competencia se eleva a otro nivel, y los participantes deberán mostrar todo su potencial, revelando más sorpresas, emociones y espectaculares shows en la semifinal.