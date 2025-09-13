Participantes de Yo Me Llamo hicieron vibrar a Westland Mall con sus presentaciones

Participantes de Yo Me Llamo hicieron vibrar a Westland Mall

Por Noemí Ruíz Los participantes del programa “Yo Me Llamo” se presentaron este sábado en el Westland Mall, en Panamá Oeste, donde ofrecieron un espectáculo que deleitó al público con sus mejores interpretaciones musicales.

Participantes de Yo Me Llamo hicieron vibrar a Westland Mall El evento reunió a decenas de fanáticos que disfrutaron de un show lleno de talento, música y entretenimiento, en el que los concursantes demostraron por qué son parte de uno de los programas más seguidos de la televisión panameña.

