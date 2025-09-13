Participantes de Yo Me Llamo hicieron vibrar a Westland Mall con sus presentaciones

Panamá Oeste Entretenimiento -  13 de septiembre de 2025 - 18:34

Los participantes de Yo Me Llamo ofrecieron un show en Westland Mall, Panamá Oeste, donde deleitaron al público con sus mejores interpretaciones musicales.

Noemí Ruíz

Los participantes del programa “Yo Me Llamo” se presentaron este sábado en el Westland Mall, en Panamá Oeste, donde ofrecieron un espectáculo que deleitó al público con sus mejores interpretaciones musicales.

El evento reunió a decenas de fanáticos que disfrutaron de un show lleno de talento, música y entretenimiento, en el que los concursantes demostraron por qué son parte de uno de los programas más seguidos de la televisión panameña.

El recorrido de presentaciones en centros comerciales forma parte de la estrategia del programa para acercar a los artistas al público, generando expectativa en torno a las próximas galas.

