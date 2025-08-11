Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 11:59

Prima de antigüedad del MEF: descubre cómo hacer tu consulta en línea rápidamente

El MEF invita a exfuncionarios a ingresar a su sitio web para verificar si su cédula figura en el listado de prima de antigüedad pendientes.

Edificio del MEF.

Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pone a disposición de los exfuncionarios una herramienta en línea para consultar si cuentan con primas de antigüedad pendientes de retiro.

¿Cómo consultar la prima de antigüedad del MEF?

Para realizar la consulta, deben ingresar al sitio web oficial del MEF: http://mef.gob.pa, luego dirigirse a la sección Documentos, seleccionar Otros y después Listado de Prima de Antigüedad.

Luego les aparecerá el listado de cédulas. En el botón azul, darle clic en Descargar y allí podrán verificar si su número de cédula aparece.

MEF
Primas de antigüedad del MEF.

MEF detalló la revisión y procedimiento para retiro

Los exfuncionarios podrán verificar si su número de cédula aparece en el listado oficial publicado, lo que indica que tienen derecho a reclamar sus primas de antigüedad en la Oficina Institucional de Recursos Humanos del MEF.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/1953965904339124224&partner=&hide_thread=false

