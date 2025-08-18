Mañana habrá corte de agua y baja presión: IDAAN realizará trabajos en Coclé

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que este martes 19 de agosto llevará a cabo una jornada de trabajos en plantas potabilizadores en la provincia de Coclé ubicadas en Penonomé y del Valle de Antón por lo que reporta suspensión y baja presión de agua potable en varios sectores.

Se trata de limpieza en los sedimentadores y floculadores de la planta potabilizadora de El Valle de Antón, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.d. y trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé, desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

Comunidades en Penonomé que tendrán baja presión

Chigoré

El Carmen

Cristo Rey

Paseo del Río

Villas de Llano Marín

CRUC

Cerro Centenario

8 de Diciembre

Miraflores

El Prado

Altos del Prado

Las Lomas

Villa Cumbrera

Villa Bonita

Pueblo Nuevo

Vista Hermosa

Las Delicias

Villa Karola

San Antonio

av. Central y sectores aledaños

Coclé:Anunciamos que la planta potabilizadora de Penonomé suspenderá sus operaciones el martes 19 de agosto, de 5:00 pm a 11:00 pm para realizar trabajos de mantenimiento preventivo.



Tomar las medidas de abastecimiento. @311Panama pic.twitter.com/yTvoZ0MlU9 — IDAAN (@IDAANinforma) August 18, 2025

Comunidades en El Valle de Antón que tendrán baja presión

Estas labores, que buscan garantizar la calidad del agua potable, podrían generar baja presión en el suministro en las siguientes localidades:

Capirita

La Reforma

El Toronjo

La Compañía

Rincón Vallero

La Pintada

El IDAAN recomienda a los residentes de estas áreas tomar medidas de abastecimiento para evitar inconvenientes durante la jornada.