Coclé Nacionales -  18 de agosto de 2025 - 09:40

Mañana habrá corte de agua y baja presión: IDAAN realizará trabajos en Coclé

El IDAAN realizará trabajos en plantas potabilizadora del Valle de Antón y de Penonomé este martes 19 de agosto.

IDAAN realizará trabajos en Coclé

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes 19 de agosto llevará a cabo una jornada de trabajos en plantas potabilizadores en la provincia de Coclé ubicadas en Penonomé y del Valle de Antón por lo que reporta suspensión y baja presión de agua potable en varios sectores.

Se trata de limpieza en los sedimentadores y floculadores de la planta potabilizadora de El Valle de Antón, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.d. y trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé, desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

Comunidades en Penonomé que tendrán baja presión

  • Chigoré
  • El Carmen
  • Cristo Rey
  • Paseo del Río
  • Villas de Llano Marín
  • CRUC
  • Cerro Centenario
  • 8 de Diciembre
  • Miraflores
  • El Prado
  • Altos del Prado
  • Las Lomas
  • Villa Cumbrera
  • Villa Bonita
  • Pueblo Nuevo
  • Vista Hermosa
  • Las Delicias
  • Villa Karola
  • San Antonio
  • av. Central y sectores aledaños
Comunidades en El Valle de Antón que tendrán baja presión

Estas labores, que buscan garantizar la calidad del agua potable, podrían generar baja presión en el suministro en las siguientes localidades:

  • Capirita
  • La Reforma
  • El Toronjo
  • La Compañía
  • Rincón Vallero
  • La Pintada

El IDAAN recomienda a los residentes de estas áreas tomar medidas de abastecimiento para evitar inconvenientes durante la jornada.

