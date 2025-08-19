Panamá Entrevistas -

MOP ampliará denuncia por presunto sobrecosto del Cuarto Puente, reveló el ministro

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó los principales proyectos que ejecuta la institución, como la rehabilitación de vías, ampliación de la vía Centenario y autopista Arraiján-La Chorrera, los contratos de asociaciones público-privadas, y la intención de ampliar una denuncia por la modificación al proyecto del Cuarto Puente y túnel bajo el Canal de Panamá, cuyo gasto adicional asciende a $3,000 millones.