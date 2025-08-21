Túnel bajo el Canal de Panamá en Línea 3 del Metro supera sobrecosto millonario

El Ministro de Obras Públicas ( MOP ), José Luis Andrade, informó que el túnel bajo el Canal de Panamá de la Línea 3 del Metro implicará un sobrecosto aproximado de 2,800 millones de dólares para el país.

La declaración se dio durante la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino, realizada en Darién. Andrade señaló que con una inversión adicional de 100 millones de dólares se podría haber mantenido la propuesta original del proyecto.

"La cifra que habíamos contemplado era de $1,800 millones adicionales por haber sacado la Línea 3 del Cuarto Puente, y los informes que tenemos es que anda por $1,000 millones más, a espera de una certificación del @Mef_Pma", José Luis Andrade, ministro del @MOPPma pic.twitter.com/pajdQZ89pv — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2025

“El Metro va a terminar al mismo tiempo que el puente, ¿qué necesidad había de hacer ese túnel?”, cuestionó el ministro Andrade, resaltando la magnitud del sobrecosto y la planificación del proyecto.

El funcionario enfatizó la importancia de evaluar los impactos financieros y estratégicos de este tipo de decisiones en grandes obras de infraestructura, que afectan directamente el presupuesto nacional.