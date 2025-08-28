MOP construirá puente Bailey en Arraiján con estribos donados por MECO

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) anunció la construcción de un puente vehicular tipo Bailey en la comunidad de La Playita de Bique, distrito de Arraiján, proyecto que será posible gracias a la donación de los estribos por parte de la empresa contratista MECO.

La obra será ejecutada por personal especializado del MOP y busca ofrecer una solución vial segura, mejorar la conectividad y garantizar mejores condiciones de movilidad para los residentes de la zona.

image

Durante la inspección, la Asesora del Ministro, Itabé Medina, destacó que “esta obra representa un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de más de mil familias de La Playita de Bique. Agradecemos la contribución del sector privado y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera eficiente para impulsar el desarrollo de nuestras comunidades.”

En el recorrido participaron la directora, el subdirector regional del MOP y autoridades locales del distrito de Arraiján.

La nueva estructura permitirá mejorar la movilidad, facilitar el acceso a servicios esenciales y fortalecer la resiliencia de la zona ante eventos climáticos, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la visión de país que promueve el MOP.